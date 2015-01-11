За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, восемь ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

«Обстановка в зоне АТО остается напряженной... В течение последних суток в результате боевых действий мы потеряли одного военнослужащего, еще восемь получили ранения», - сказал Лысенко.

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По его словам, террористы продолжают прибегать к провокационным обстрелам позиций украинских военных, нарушая режим прекращения огня, и получают достойный отпор.

В частности, в течение последних суток боевики, кроме минометов и гранатометов, использовали танки и реактивные установки залпового огня БМ-21 «Град» для обстрелов Донецкого аэропорта и опорных пунктов сил АТО на линии разграничения. Также неспокойно остается на Донецком, Луганском и Мариупольском направлениях, сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, раньше президент Петр Порошенко информировал, что в ночь на 11 января из Донецкого аэропорта эвакуировали шестерых раненых украинских бойцов.