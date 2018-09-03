Порошенко предлагает переименовать улицу Ивана Кудри в Киеве в честь сенатора Джона Маккейна

Фракция "Народный фронт" также выступила с инициативой назвать одну из центральных улиц столицы в честь сенатора Маккейна.

Президент Украины Петр Порошенко предлагает переименовать улицу Ивана Кудри в Киеве в честь сенатора США Джона Маккейна, который ушел из жизни 25 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

«Президент обращается и просит фракции парламента поддержать его обращение в городской совет Киева о переименовании улицы Ивана Кудри - террориста, чекиста оперативника, который действовал против украинского национально-освободительного движения - именем сенатора Джона Маккейна», - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, ранее фракция «Народный фронт» выступила с инициативой назвать одну из центральных улиц Киева в честь сенатора Маккейна.

Сенатор от Республиканской партии США Маккейн скончался 25 августа в результате онкологического заболевания. Маккейна похоронили в Аннаполисе (Мэриленде) на территории Военно-морской академии США, которую он закончил.