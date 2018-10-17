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На админгранице с Крымом усилены меры безопасности из-за взрыва в Керчи

16:30, 17 октября 2018
Общество
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Пограничники усилили меры безопасности на админгранице с Крымом / фото ГПСУ

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины. Мероприятия направлены на недопущение провокаций и обеспечение безопасности граждан и личного состава ГПСУ.

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"Основное внимание персонала, который несет службу в контрольных пунктах, а также осуществляет непосредственную охрану административной границы, акцентировано на выявление и недопущение перемещения запрещенных предметов. К службе привлечены служебные собаки, натренированные на поиск оружия и взрывчатки", - говорится в сообщении пограничников.

Как сообщал УНИАН, сегодня в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. Погибли 17 человек, еще несколько десятков пострадали. Впоследствии выяснилось, что перед взрывом неизвестный парень ходил по коридорам колледжа и расстреливал студентов.

Личность стрелка установили. Им оказался 18-летний студент учебного заведения Влад Росляков. Впоследствии его нашли застреленным в библиотеке колледжа.

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Теги: #теракт#ДПСУ#Крим#Керчь