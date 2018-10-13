Американцы стали меньше усыновлять украинских детей

Граждане США усыновили 138 детей-сирот из Украины в 2018 году.

Граждане США в 2018 году усыновили 138 детей-сирот из Украины. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Как сообщается, на протяжении последних лет количество усыновленных американцами детей из нашей страны уменьшается. В 2014 году граждане США усыновили 431 ребенка, в 2015 - 299, в 2016 - 301, а за 9 месяцев текущего года - 138.

Так, из общего количества усыновленных американцами украинских детей почти половина являются подростками, а четверть - детьми с особыми потребностями.

Читайте такжеС начала года украинцы усыновили более 500 детей, иностранцы -172

По официальным данным, с 2008 по 2017 годы в Украине усыновили 27 000 детей-сирот, для почти 19 000 из них новыми родителями стали граждане других стран.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины на заседании 12 сентября одобрил постановление, которое ускорит покупку и строительство жилья для детей-сирот.

Согласно принятым изменениям в порядке предоставления субвенции на жилье детям-сиротам, расширяются возможности строительства детских домов семейного типа и малых групповых домов за счет субвенции местным бюджетам. В частности, снимается предельная стоимость строительства детских домов семейного типа и увеличивается площадь помещений малого группового дома на 10 детей до 300 кв. метров.