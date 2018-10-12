Детективы НАБУ задержали подозреваемого в "деле Мартыненко", который находился в розыске

По данным следствия, подозреваемый лично по указанию экс-народного депутата выступал представителем панамской компании «Bradcrest Investments S. A.».

Вчера, 11 октября, в Киеве детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали человека, предположительно причастного к завладению денежными средствами ГП «НАЭК «Энергоатом» в сумме 6,4 миллиона евро.

Как сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook, задержанный с ноября 2017 года находился в розыске.

«Действия подозреваемого квалифицируются по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины («Пособничество в завладении чужим имуществом организованной группой путем злоупотребления лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупном размере»). Указанному лицу сообщили о подозрении и объявили в розыск в ноябре 2017 года», - говорится в сообщении.

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По данным следствия, подозреваемый лично по указанию бывшего народного депутата Украины и экс-председателя Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко выступал представителем компании «Bradcrest Investments S. A.» (Панамская Республика).

«В банковских учреждениях Швейцарии он открывал расчетные счета этой компании для того, чтобы на них поступали средства («откаты») от чешской компании «Skoda JS a.s.». В дальнейшем, таким образом, на счета панамской компании поступило 6,4 миллиона евро. По данным детективов, подозреваемый лично договаривался с представителями чешской компании «Skoda JS a.s.» относительно размеров перечислений «откатов», - отметили в НАБУ.

Также следствие установило, что подозреваемый открыл еще ряд расчетных счетов компаний, бенефициарным владельцем которых был Мартыненко, в европейских банковских учреждениях, а с использованием этих счетов осуществлялось дальнейшее "отмывание" средств, полученных преступных путем.

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Как сообщал УНИАН, расследование по факту завладения средствами ГП «НАЭК «Энергоатом» в размере 6,4 миллионов евро детективы НАБУ зарегистрировали в декабре 2015 года. 25 октября 2017 года экс-депутату Мартыненко было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

Расследование фактов завладения средствами «ВостГОК» размером 17,28 миллионов долларов НАБУ также начало в декабре 2015 года. 20 апреля 2017 года Мартыненко было сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч.3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 255 УКУ.

В ноябре 2017 года прокурор САП решил объединить два указанных уголовных производства в одно.

9 января 2018 года в НАБУ сообщили, что детективы завершили расследование уголовного производства по подозрению Мартыненко в завладении средствами «ВостГОК» и «НАЭК «Энергоатом». По поручению прокурора САП подозреваемому и его защитникам открыли доступ к материалам производства.

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21 мая сотрудники НАБУ и САП вручили обвинительный акт Мартыненко. Его адвокат Игорь Черезов заявил, что «это происходило со скандалом». По словам защитника, детективы предложили Мартыненко подписать много бумаг, но он и два его адвоката решили этого не делать. Детективы полтора часа читали защите положения УПК, после чего выдали обвинительный акт и отпустили обвиняемого.

22 мая в САП заявили, что направили в суд обвинительный акт в отношении Мартыненко.

Среди других обвиняемых - первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз» Сергей Перелома, экс-руководитель ПАО «Объединенная горно-химическая компания» Руслан Журило, генеральный директор ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» Александр Сорокин, заместитель генерального директора ГК «Ядерное топливо» Владимир Богданец и директор управления закупок дирекции ГП «НАЭК «Энергоатом» Валерий Васильков.

Всем обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов полученных преступным путем), ч.1 ст.255 УК Украины (создание преступной организации).

Также Мартыненко, Перелома, Журило, Сорокин и Богданец обвиняются в завладении средствами «ВостГОК» в размере 17,28 миллионов долларов за неправомерное заключение и дальнейшее выполнение контракта купли-продажи уранового концентрата для «ВостГОК» через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions - und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.