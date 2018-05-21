Экс-нардепу Мартыненко «со скандалом» вручили обвинительный акт – адвокат

Перед вручением акта детективы предложили Мартыненко подписать кучу бумаг, что спровоцировало конфликт.

Сотрудники НАБУ и САП вручили обвинительный акт бывшему народному депутату Николаю Мартыненко, которого подозревают в завладении имуществом ГП «НАЭК «Энергоатом».

Об этом в Facebook сообщил адвокат Мартыненко Игорь Черезов.

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«Со скандалом получали сегодня обвинительный акт «по делу Мартыненко».

Мы пришли для получения обвинительного акта. Мартыненко Н.В. детективы предложили подписать ворох бумаг, ничем не предусмотренный. Понятно, что Мартыненко Н. В. и два его адвоката решили не учавствовать в непонятных действиях НАБУ и САП», – отметил он.

«Мы просили вручить нам обвинительный акт, для вручения которого нас и вызвали, нам отказали. Когда мы попытались выйти из здания, были задержаны вооруженной охраной без объяснения причин», – продолжил защитник.

По словам Черезова, детективы полтора часа читали защите положения УПК, однако в конце концов выдали обвинительный акт и отпустили обвиняемого.

Напомним, в октябре прошлого года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении в завладении имуществом ГП «НАЭК «Энергоатом» бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко и его предполагаемому сообщнику, руководителю структурного подразделения ГП «НАЭК «Энергоатом».

По версии НАБУ, участники группировки Мартыненко в 2008-2012 годах искусственно создали условия проведения ряда тендеров, благодаря которым победителем признали чешскую компанию «Skoda JS» (фактическим владельцем которой является российское ЗАО «Объединенные машиностроительные заводы») с завышенными на 6,4 млн евро ценовыми предложениями, что в отдельных случаях составляло до 20% от стоимости оборудования.

В ведомстве отмечали, что в дальнейшем, после получения указанных денежных средств по контрактам, заключенным с ГП «НАЭК «Энергоатом», «Škoda JS» перечислила 6,4 млн евро на счет компании «Brasdcrest Investment S. A.» (Панамская Республика), бенефициаром которой является экс-народный депутат Украины.

На счету указанной компании в швейцарском банке по запросу Национального бюро о международной правовой помощи арестованы средства в сумме, эквивалентной 86,4 млн грн (3,2 млн швейцарских франков).

Кроме того, Мартиненко фигурирует в деле НАБУ про розкрадання коштів ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат".