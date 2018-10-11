Хакеры снова атаковали объекты украинских госструктур - СБУ

Злоумышленники использовали ПО, которое позволяет следить за пользователями, копировать файлы и перехватывать пароли.

Служба безопасности Украины зафиксировала новую хакерскую атаку на объекты государственных структур Украины.

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Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ. "Специалисты спецслужбы зафиксировали новую целенаправленную атаку на информационно-телекоммуникационные системы государственных органов Украины. Хакеры использовали новые образцы вредоносного программного обеспечения, функциональные возможности которого предусматривают удаленное администрирование процессов операционной системы и копирование файлов, наблюдение за действиями пользователей, перехват паролей", - говорится в сообщении.

Так, по результатам расследования, проведенного специалистами спецслужбы во взаимодействии с известной антивирусной компанией, установлено, что эти компьютерные вирусы являются обновленными версиями Backdoor Industoyer.

"Они имеют ряд схожих характерных признаков, в частности, используют подобные фрагменты программного кода, процедуры развертывания, использования вычислительных возможностей зараженных систем и др. Кроме того, зафиксировано использование отдельных инструментов, принадлежащих этой хакерской группировке, которые были обнаружены в ходе расследования предыдущих кибератак", - добавили силовики.

Согласно информации, СБУ установила объекты указанной кибератаки, также оказана помощь в локализации и минимизации ее последствий для ИТ-инфраструктур органов государственной власти.