Российские хакеры готовят новую масштабную кибератаку на энергосеть Украины – The Atlantic

Последние два года подряд в декабре Украина страдала от масштабных кибератаках на энергосети.

Об этом пишет издание The Atlantic, передает Голос Америки. В 2015 году хакеры захватили контроль над оператором энергосети и на несколько часов отключили электроэнергию для 225 тысяч потребителей. В прошлом году в середине декабря хакеры запустили вирус, который без помощи человека в реальном времени смог сорвать работу Киевской станции энергоснабжения и вызвал отключения, которые продолжались в столице несколько часов. Это была первая полностью автоматизированная атака на энергосеть, отмечает издание.

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Сейчас, перед праздниками, эксперты по безопасности и дипломаты внимательно наблюдают за работой энергокомпаний Украины и команд, которые базируются в России и подозреваются в совершении нападений.

Уже есть свидетельства того, что может готовиться новая атака, говорится в статье. Роберт Ли, основатель и руководитель компании по промышленной кибербезопасности Dragos отмечает, что в последние недели он видит необычный рост деятельности в Украине той же группы лиц, которые провели нападение в 2016 году.

Группа практически не вела деятельности в Украине со времени последнего нападения и до середины ноября, отмечает Ли. “По нашим оценкам, было бы полностью разумно ожидать атаки в этом месяц”, - предупреждает он.

Возможно, это рост деятельности является разведкой, подготовкой к следующей операции, или попыткой напугать угрозой хакерской атаки, рассуждает издание

"Нападавшие могут провести атаку, если они убеждены, что это принесет им пользу и риск того, что их поймают является достаточно низким", - заявил Майкл Ассант с SANS Institute, который занимался исследованием кибернападения 2015 года.

"Меня больше беспокоит не российская технология, а дерзость России и ее готовность нарушать правила, - сказал Крис Інглис, бывший заместитель директора Агентства национальной безопасности, - они доказали, что готовы делать такие вещи, которые являются за пределами любых красных линий".

Технология, которая использовалась в Украине, может лишь косвенно коснуться США. В США энергосеть принадлежит разным собственникам, которые в основном работают в частном секторе и многие из них сильно зарегулированы. В США было бы сложно атаковать целую сеть, считают в The Atlantic.

Однако, сеть в США более зависима от цифровых технологий, отмечается в статье. Если Украина могла восстановить энергоснабжение за считанные часы, перейдя на аналоговые операции, большая автоматизация в Соединенных Штатах ограничивает возможности по возобновлению работы. "Меня тревожит, что ... мы слишком много полагаемся на цифровые технологии. Преимущества возможностей ручного управления показали себя в Украине", – заявил Інглис.

Изучая ситуацию в Украине в течение этих месяцев, эксперты отмечают, что особенно беспокоит возможность широкого распространения атаки, или возможность того, что она продлится больше чем один день.

Беспокоит любая возможность срыва работы телекоммуникаций, или диспетчерской системы самолетов, отмечается в статье.