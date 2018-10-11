В Средиземном море задержали украинскую яхту с почти 60 мигрантами (фото)

Граждане Украины выступали в роли исполнителей переправки нелегальных мигрантов из Турции в Грецию и Италию морским путем на маломерных яхтах.

В Средиземном море правоохранители Греции задержали украинскую яхту с почти 60 мигрантами.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Сотрудники ГПСУ в ходе выполнения задач по противодействию трансграничной преступности получили информацию о деятельности преступной группы, которая организовала незаконную переправку беженцев, в частности в страны Европы, особенно нелегальных мигрантов с Ближнего Востока.

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В состав преступной группы входили граждане Ирака, Сирии, Турции, Италии и Греции, которые привлекали к незаконной деятельности за рубежом украинцев. В ГПСУ отметили, что граждане Украины выступали в роли исполнителей переправки нелегальных мигрантов из Турции в Грецию и Италию морским путем на маломерных яхтах. «Сейчас известно о как минимум 12 гражданах Украины, жителях Полтавской, Одесской и Донецкой областей», - сообщили в ведомстве.

В результате принятых совместных мер Госпогранслужбы с Европейским полицейским управлением (Европол), в Средиземном море, в Каламакском морском регионе Палиовуна, правоохранительные органы Греции задержали украинскую яхту, на которой перевозили 57 мигрантов. Члены экипажа судна - трое украинцев.

При этом дату задержания в ГПСУ не указывают, однако отмечают, что на следующий день в аэропорту Афин правоохранители задержали одного из участников преступной организации, который на протяжении 2017-2018 годов, в том числе в последнем случае, передавал завербованных граждан Украины за границу, где их в дальнейшем вовлекали в указанную противоправную деятельность.

В ГПСУ уточнили, что в этой преступной схеме граждане Украины, которые осуществляли непосредственную переправку незаконных мигрантов в страны ЕС, с точки зрения украинского законодательства выступают в роли пострадавших от преступной деятельности.

«Их вербовали и отправляли за границу для вовлечения в последующие преступления. В большинстве случаев для побуждения украинцев к совершению противоправной деятельности применялись мошеннические методы убеждения, им не доводилась настоящая цель перевозки лиц на прогулочных яхтах, и в 100% случаев не сообщались негативные последствия, в случае их задержания правоохранительными органами», - пояснили в ГПСУ.

Справка УНИАН. По данным МИД, по состоянию на сентябрь в Греции содержалось более 160 украинских моряков, многие из них были задержаны за нелегальную перевозку мигрантов. В МИД заявили, что намерены усилить работу посольства в Афинах с целью освобождения осужденных украинских моряков.

Всего, по информации МИД, на сегодняшний день в учреждениях лишения свободы за рубежом содержатся более 290 украинских моряков.