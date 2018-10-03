В Греции задержали троих украинцев по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов

Украинскими консулами принимаются меры с целью консульского обеспечения в этом деле.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что в Греции задержаны трое граждан Украины - членов экипажа судна по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Береговая охрана греческого города Патра сообщила о задержании судна под украинским флагом и его экипажа - 3 украинцев по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов. Продолжаются первичные следственные действия. Принимаются меры консульского обеспечения по делу", - сообщил Кирилич.

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Как сообщал УНИАН со ссылкой на греческие СМИ, 2 октября на западе Греции патрульный катер порта города Патра задержал судно, шедшее под украинским флагом, с 65-ю мигрантами на борту.

Справка УНИАН. По данным МИД, по состоянию на сентябрь в Греции содержалось более 160 украинских моряков, многие из них были задержаны за нелегальную перевозку мигрантов. В МИД заявили, что намерены усилить работу посольства в Афинах с целью освобождения осужденных украинских моряков. Освобождение двух украинских моряков ожидается в декабре. Отметим, в последнее время существенно увеличилось количество случаев задержания и ареста украинских моряков в зарубежных странах из-за перевозки нелегальных мигрантов и запрещенных грузов. Из-за этого в МИД предостерегают украинских моряков от сомнительного трудоустройства, которое может привести к задержанию и аресту компетентными органами иностранных государств. Приговор, который выносится украинским морякам за перевозку нелегальных мигрантов греческими судами, формируется из комплекса обстоятельств, служащих основанием для определения количества лет наказания. Высшая мера наказания за незаконную перевозку мигрантов - 25 лет.