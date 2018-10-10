Германия депортировала 11 искателей убежища из Украины

По данным представителя баварского ведомства, депортация была согласована с федеральной властью.

Власти немецкой федеральной земли Бавария выслали в Украину 11 украинских граждан, которые пытались получить в Германии политическое убежище. Накануне зафрахтованный земельным баварским правительством самолет доставил 11 граждан Украины из Мюнхена в Киев.

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Об этом во вторник, 9 октября, сообщил официальный представитель баварского ведомства по вопросам предоставления убежища и возвращения на родину, передает DW.com со ссылкой на dpa.

По данным представителя баварского ведомства, депортация была согласована с федеральной властью. Кроме украинцев, в тот же день из Баварии выслали в Италию трех претендентов на статус беженцев. Их отправили рейсовыми самолетами - двух в Милан и одного - в Неаполь.

Все депортации проведены согласно условиям Дублинского соглашения. Им в частности предусматривается, что обычно ответственность за беженцев несет та страна ЕС, где искатель убежища впервые зарегистрировался, подчеркнули в баварском ведомстве.