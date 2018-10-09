Бывший бизнес-партнер Леонида Климова: "в мой адрес постоянно поступают угрозы"

20:02, 09 октября 2018
Общество
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После заявления Шнайдера о подделке его подписей структурами Климова занялись правоохранители \УНИАН

После  того, как СБУ совместно с  Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений забрали  проблемные  объекты Климова  в пользу государства, Аркадию Шнайдеру начали постоянно поступать  телефонные угрозы. Он, в свою очередь, уже написал заявления касательно угроз в СБУ, Генпрокуратуру и МВД.

Напомним, Аркадий Шнайдер несколько лет назад тяжело заболел и лечился в Израиле. За это время имущество было переоформлено исключительно на структуры Климова. Шнайдер заявил, что его подпись под документами подделали, это подтверждают выводы нескольких экспертиз. И это также является одним из многих доказательств финансовых преступлений Климова.

Отметим, все имущество, переданное в управление государству, в свое время  было заложено для рефинансирования Имексбанка . Но в итоге структуры Климова не выполнили условия, более того, как говорилось ранее, подписи тяжело больного на тот момент  Аркадия  Шнайдера были сфальсифицированы.

«Я считаю, что те, кто занимался подлогами и давал на это команду, должны ответить перед законом»,  —  говорит бывший бизнес-партнер  Климова.

Полное интервью Аркадия Шнайдера о махинациях рухнувшей империи Климова читайте на Odessa.online в  ближайшее время.

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