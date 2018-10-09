Астролог рассказал, чем закончится борьба за автокефалию УПЦ

По словам астролога, со стопроцентной уверенностью можно утверждать: Томос будет получен украинской церковью.

Украина получит Томос об автокефалии, но возглавить независимую от России церковь может глава Московского патриархата митрополит Онуфрий.

Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

"Октябрь будет интересным периодом, что будет связано с положением Плутона на небе, планетой важных и решающих ситуаций, с самого начала месяца. Именно про этот период монах-предсказатель Раньо Неро говорил: "Огромные огни падут с неба". Очевидно, он предсказывал какую-то очень сложную и взрывоопасную ситуацию, подобную пороховой бочке. Неро также говорил, что "свет, отмеченный фиолетовым, будет отключен иноком". Он изъяснялся иносказательно, но в "переводе" это может означать, что "инок" – православный священнослужитель Константинополя – "отключит свет" Русской православной церкви и даст Томос об автокефалии Украине. Фиолетовый цвет – это всегда символ божественного провидения и божественных сил. И именно такой свет зажжется для нашей страны", - рассказал Росс.

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По словам астролога, со стопроцентной уверенностью можно утверждать: Томос будет получен украинской церковью. В то же время он отрицает возможность столкновений или кровопролитий в Украине на этой почве.

"Если говорить о возможной реакции Москвы и последствиях получения автокефалии украинской церковью для нашего общества, то, по моему прогнозу, не будет каких-то острых конфликтов, столкновения или кровопролития, как говорят некоторые. Возможны лишь какие-то незначительные стычки, не более того. Они случались и ранее. Тем более, эти церковные дела не повлекут за собой эскалации военных действий. По крайней мере, в 2019 году я не вижу таких событий. Могут лишь быть споры и стычки отдельных активистов, которые помашут слегка кулаками", - отметил он.

Астролог также отметил один "принципиальный момент".

"Скорее всего, возглавит эту независимую от Москвы церковь не патриарх Киевского патриархата Филарет, а глава Московского патриархата митрополит Онуфрий. Так что развязка этого процесса борьбы за автокефалию может быть весьма неожиданной: Онуфрий примет автокефалию, и все заглохнет. В итоге решающую роль сыграют очень тонкие политические нюансы", - резюмировал Росс.

Справка. УНИАН. 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента, которое 22 апреля было принято к рассмотрению синодом Вселенского патриархата.

3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.

17 сентября глава государства встретился с экзархами Вселенского патриархата архиепископом Даниилом Памфилийским и епископом Илларионом Эдмонтонским, которые заявили о готовности к плодотворному сотрудничеству и уже назначили несколько встреч с представителями религиозных организаций в Украине.

30 сентября предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что томос об автокефалии украинской церкви получит новый глава Украинской церкви, которого должен избрать объединяющий собор из числа архиереев УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и определенной части архиереев УПЦ Московского патриархата.