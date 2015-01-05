В Донецке боевики захватили в плен семерых украинских военных - Рубан

Вчера в Донецке семь украинских военнослужащих, ехавших домой в рамках ротации, попали в плен к боевикам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Центра обмена пленных, офицер-переговорщик Владимир Рубан.

”Третья машина с бойцами ”попала” в плен на блокпосту ополченцев в Донецке уже в новом 2015 году... Вчера сразу 7 человек... Ехали на ротацию...”, - написал Рубан, отметив, что это произошло в результате использования военными во время движения навигаторов.

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Рубан призвал командиров запретить бойцам пользоваться навигаторами и научить «дедовскому способу ориентировки на местности по картам и по мху на камнях».