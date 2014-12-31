В Донецкой области трое преступников похитили "киборга" и пытались продать его в "ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"В один из секторов зоны проведения антитеррористической операции поступила информация о задержании гражданскими лицами воина отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, который находился в поощрительном отпуске в одном из населенных пунктов области", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, благодаря умелым действиям и успешно проведенной операции спецназовцы освободили украинского воина и задержали трех гражданских лиц с криминальным прошлым. Боец с многочисленными травмами и ушибами конечностей, головы и шеи доставлен в Мариупольскую больницу скорой помощи.

Читайте такжеКаратель Ильич: 61-летний пенсионер пошел в армию добровольцемПо результатам предварительного следствия установлено, что военнослужащий-участник АТО защищал Донецкий аэропорт. После выполнения задач в зоне АТО домой парень прибыл в военном мундире. Это заметили три местных жителя и взяли "киборга" в плен.

"Два дня бандиты издевались над украинским бойцом. Их главарь позвонил представителю террористической группировки «ДНР» и предложил передать парня за денежное вознаграждение. Однако, на пути стали украинские блокпосты", - рассказал офицер штаба отдельного полка специального назначения.

В настоящее время состояние здоровья военнослужащего отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины солдата К. удовлетворительное, сообщает Министерство обороны. Он продолжит лечение в одном из военных госпиталей.