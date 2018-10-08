Стало известно, в чем СБУ подозревает бывшего мужа Лилии Подкопаевой (видео)

Тимофей Нагорный опровергает обвинения.

Экс-супруга Лилии Подкопаевой Тимофея Нагорного СБУ обвиняет в государственной измене.

Бизнесмена из Донбасса, который живет в Киеве, посадили в СИЗО еще четыре дня назад. Но стало известно об этом только сегодня, говорится в сюжете ТСН.

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Печерский райсуд постановил, что Нагорного должны держать под стражей в течение двух месяцев с возможностью выйти под залог в 528 тысяч гривень. Но СБУ подала апелляцию на данное решение.

"То, что меня обвиняют в государственной измене, человека, который служит 29 лет жителям Украины, и никогда никем не был завербован. Я могу дать показания на полиграфе, что никогда не сотрудничал ни со спецслужбами России, ни со спецслужбами других стран", - заявил во время рассмотрения апелляции Нагорный.

Товарищи Нагорного арест называют "чьей-то классической подставой" и заявляют, что его посадили за общение по телефону с российским бизнесменом Алексеем Дашутиным. В разговоре он вроде бы подрывает национальные интересы Украины. СБУ пока не комментирует задержание и обвинения.