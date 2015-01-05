На Донбассе заметили боевиков, переодетых в украинскую военную форму нового образца
13:58, 05 января 2015Общество
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В район населенного пункта Тельманово перебросили боевиков, одетых в украинскую военную форму нового образца.
Произошло перемещение боевиков, одетых в украинскую военную форму / Минобороны
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«По данным разведки, в районе н.п. Тельманово произошло перемещение боевиков, одетых в украинскую военную форму нового образца, это может свидетельствовать о подготовке провокаций», - отметил он.
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Ранее сообщалось, что по информации ИС, в районе Первомайска и по направлению к Новоташковке наблюдается концентрация живой силы и техники боевиков. Переброска сил и средств осуществляется тайно, техника подтягивается небольшими партиями, живая сила также передвигается небольшими группами.
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