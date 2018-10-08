"Мог стать растением": российские тюремщики подтвердили, что собирались насильно кормить Сенцова

Сенцов 6 октября прекратил голодовку, которую он начал с 14 мая. Он назвал это вынужденной мерой из-за угрозы насильственного кормления.

Заместитель директора Федеральной службы России по исполнению наказаний Валерий Максименко подтвердил, что медработники ФСИН готовились переходить к принудительному кормлению украинского режиссера Олега Сенцова.

В интервью российской газете «Известия» Максименко объяснил, что такие меры были необходимы, «чтобы сохранить жизнь» Сенцову.

"Если бы отказ от еды продолжился, то Сенцов мог стать не просто «овощем», а даже «растением». А угрозы принудительного питания — ну как можно называть угрозой введение в курс лечения больного? В данном случае Сенцову сказали, что за его жизнь и здоровье будут бороться и умереть не дадут. Остальное было на его усмотрение", - заявил он.

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Он добавил, что если бы Сенцов не прекратил голодовку, то «мог стать не просто «овощем», а даже «растением».

Ранее сообщалось, что Сенцов был задержан в аннексированном Россией Крыму в 2014 году по обвинению в организации террористического сообщества, суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Режиссер объявил о начале голодовки 14 мая 2018 года с требованием отпустить всех украинцев, осужденных в РФ по политическим мотивам. Врачи поддерживали его жизнь с помощью специальных питательных смесей.

В начале октября Олег Сенцов заявил, что вынужден прекратить голодовку из-за ухудшения здоровья и из-за того, что его собираются кормить принудительно. Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова утверждает, что ему не обеспечивают и надлежащего медицинского сопровождения для выхода из голодовки.