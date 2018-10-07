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В Одессе злоумышленники стреляли в активиста, потерпевший ранен

10:00, 07 октября 2018
Общество
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В городе введен оперативный план "Сирена" / фото od.npu.gov.ua

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, ЧП происшествие произошло 6 октября около 23:00 на улице Люстдорфская дорога.

Предварительно установлено, что на светофоре возле автозаправки Socar к автомобилю Dodge, в котором находился потерпевший, подъехал автомобиль Volkswagen. Из последнего вышли неизвестные и начали в упор стрелять в машину активиста, после чего с места происшествия скрылись.

Нападавшие в упор расстреляли машину активиста и скрылись / фото od.npu.gov.ua

По предварительной информации, один человек ранен и доставлен в больницу.

На месте работала следственно-оперативная группа и кинологи с собаками. Прибыл начальник управления Дмитрий Головин.

В городе введен оперативный план "Сирена".

В отделе коммуникаций регионального главка Нацполиции также отметили, что ночью правоохранители установили личности подозреваемых и сейчас принимаются меры по их задержанию. Также устанавливаются обстоятельства происшествия.

В пресс-службе общественной организации "Автомайдан Одесса" сообщили, что совершено покушение на активиста данной организации. Организация объявила мобилизацию.

Стрельба произошла на оживленной дороге, рядом с местом происшествия находится много жилых многоэтажных домов.

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Теги: #Одесса#стрельба в Одессе