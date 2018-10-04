Корреспондент УНИАН посетил фабрику Roshen в РФ после появления "украинских" конфет в Крыму (видео)

Корпорация Roshen официально опровергла производство продукции в РФ и возможность ее легальной продажи в оккупированном Крыму.

Липецкая кондитерская фабрика действительно не работает.

Корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк увидел воочию масштабы предприятий Порошенко в Липецкой области, говорится в сюжете ТСН.

Две производственные площадки Roshen закрыты, там только охрана и несколько уборщиков. Третяя, которая должна была стать самой крупной кондитерской фабрикой в России - стоит недостроенная. Местные говорят, что украинские конфеты не ели уже давно.

Читайте такжеКрымчане нашли на полках супермаркетов конфеты Roshen, изготовленные на липецкой фабрике (видео)

Ранее зрители ТСН передали сладости из президентского комбината в Липецке. Лакомство они купили 20 сентября 2018 года в Крыму, хотя Порошенко официально заявил, что в России у него не осталось никакого бизнеса. В сети супермаркетов, где приобрели конфеты, уверяют, продукции Roshen давно не продают.

Также корпорация Roshen официально опровергла производство продукции в РФ и возможность ее легальной продажи в оккупированном Крыму. По мнению украинских кондитеров, на полуострове могут реализовывать только старые запасы – непригодный к употреблению товар, срок потребления которого истек.