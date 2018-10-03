Roshen заявил, что его конфеты в оккупированном Крыму непригодны к употреблению

Срок годности такой продукции закончился как минимум в начале 2018 года, соответственно она может быть опасна для здоровья.

Продукция компании Roshen в оккупированном Крыму непригодна к употреблению. Об этом говорится в открытом письме, относительно продукции в аннексированном Крыму, размещенном на сайте кондитерской корпорации Roshen.

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"Обращаемся к украинцам, которые живут в аннексированном и оккупированном Крыму. Любая продукция кондитерской корпорации Roshen, которая может оказаться в продаже в Крыму, не пригодна к употреблению. Срок годности такой продукции закончился как минимум в начале 2018 года, соответственно она может быть опасна для здоровья", - говорится в письме.

Также отмечается, что на Липецкой фабрике с 1 апреля 2017 года было полностью остановлено производство и ни одно другое предприятие Roshen не производило и не производит конфеты с российскими этикетками.

Напомним, конфеты с липецкой фабрики Roshen обнаружили в оккупированном Крыму.