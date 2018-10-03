цей матеріал доступний українською

Roshen заявил, что его конфеты в оккупированном Крыму непригодны к употреблению

18:25, 03 октября 2018
Общество
1898 0
Завод Roshen в Липецке / фото moe-lipetsk.ru

Продукция компании Roshen в оккупированном Крыму непригодна к употреблению. Об этом говорится в открытом письме, относительно продукции в аннексированном Крыму, размещенном на сайте кондитерской корпорации Roshen.

Читайте такжеПорошенко заверил, что не имеет бизнеса в России

"Обращаемся к украинцам, которые живут в аннексированном и оккупированном Крыму. Любая продукция кондитерской корпорации Roshen, которая может оказаться в продаже в Крыму, не пригодна к употреблению. Срок годности такой продукции закончился как минимум в начале 2018 года, соответственно она может быть опасна для здоровья", - говорится в письме.

Также отмечается, что на Липецкой фабрике с 1 апреля 2017 года было полностью остановлено производство и ни одно другое предприятие Roshen не производило и не производит конфеты с российскими этикетками.

Напомним, конфеты с липецкой фабрики Roshen обнаружили в оккупированном Крыму.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Крым#Roshen#конфеты