Аброськин: Некоторые лидеры преступных кланов руководят бандами в Украине из Турции

Украина открыта к совместному с Турцией противодействию организованной наркопреступности, уверяет заместитель председателя Национальной полиции.

Некоторые лидеры преступных кланов находятся в Турции, а руководят бандами в Украине.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, об этом заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин во время встречи с делегацией Генерального директората по безопасности Турецкой Республики.

Читайте такжеВ Одессе задержали киллера-неудачника, у которого отклеилась борода, когда он шел на "задание"

"В разрезе взаимодействия по противодействию наркопреступности очень хотелось бы, чтобы наши службы активно взаимодействовали. Некоторые лидеры преступных кланов находятся в Турции, а руководят преступными группами и организациями в Украине. И только благодаря своевременному информированию и взаимодействию мы можем совместно противостоять организованной преступности", - подчеркнул он.

По словам Аброськина, украинские полицейские открыты для сотрудничества с правоохранителями Турции. В частности, речь идет о совместном противодействии организованной наркопреступности, деятельность которой не ограничивается одним регионом или страной.

В свою очередь заместитель генерального директора по безопасности Турции Али Челик заявил, что турецкая сторона заинтересована в усилении борьбы с организованной преступностью и взаимодействии между правоохранительными органами по этому направлению.

"Большой проблемой для обеих наших стран также является терроризм. И вопросы сотрудничества в этой области отслеживаются на самом высоком уровне. Мы рассматриваем все возможности для развития сотрудничества. Благодаря этому мы сможем найти решение многих проблем", - сказал Челик.

Как сообщал УНИАН, российские спецслужбы пытались дестабилизировать ситуацию в Украине через криминальные круги в Запорожской области.