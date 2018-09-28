Российские спецслужбы пытались дестабилизировать ситуацию в Украине через криминальные круги в Запорожской области - СБУ

Спецслужба установила, что некоторые представители российских криминальных кругов координируют деятельность организованных группировок в Мелитопольском, Бердянском и Приморском районах, которые причастны к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Запорожской области попытки спецслужб страны-агрессора дестабилизировать ситуацию в Украине через криминальные группировки, которые подконтрольны "ворам в законе" из Российской Федерации.

Как говорится в сообщении на сайте СБУ, оперативники спецслужбы установили, что некоторые представители российских криминальных кругов координируют деятельность организованных группировок в Мелитопольском, Бердянском и Приморском районах, которые причастны к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

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"По замыслу российских спецслужб, "воры в законе" через подконтрольные в Украине банды должны были обострить криминогенную обстановку, в частности, путем совершения резонансных преступлений для дестабилизации ситуации в регионе", - говорится в сообщении.

Так, во время проведения санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в квартирах фигурантов дела реактивную противотанковую гранату РПГ-22, два автомата Калашникова, три гранаты Ф-1, три револьвера, пистолет Макарова, семь бронежилетов, большое количество патронов различного калибра и незарегистрированное автоматическое и охотничье оружие неустановленного образца.

Также обнаружены телефоны, компьютерная техника с материалами, подтверждающими связь злоумышленников с представителями РФ, и документы террористической организации "ДНР".

"Изъятые предметы переданы на экспертизу. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении десяти фигурантам дела о подозрении в совершении преступления. Спецоперация по разоблачению организованных группировок проводилась совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры", - добавили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Бердянске Запорожской области застрелили активиста, бывшего участника АТО (позывной «Сармат») Виталия Олешко.

Один из подозреваемых в убийстве признался в содеянном и указал на заказчика.