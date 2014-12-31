СМИ: В Запорожье вооруженные люди ворвались в два магазина "Амстор"
18:44, 31 декабря 2014Общество
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Около 15:00 в Запорожье неизвестные в форме выломали двери в офисное помещение гипермаркета «Амстор» на улице Победы.
На место события прибыла милиция / Фото УНИАН
То же самое произошло в «Амсторе» на Песках, сообщает местное издание Время новостей со ссылкой на пресс-секретаря запорожской Самообороны Антона Алексеенко.
Читайте такжеВ Горловке боевики захватили здание пенсионного фонда"Около получаса назад в штаб Самообороны по телефону сообщили о попытке рейдерского захвата «Амсторов» на ул. Победы и на Песках. Сейчас на месте находятся представители Самообороны и милиции. Кто организовал захват и кто эти люди в форме, зачем пришли — это и пытаются выяснить правоохранители",- рассказал Алексеенко.
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