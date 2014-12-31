СМИ: В Запорожье вооруженные люди ворвались в два магазина "Амстор"

То же самое произошло в «Амсторе» на Песках, сообщает местное издание Время новостей со ссылкой на пресс-секретаря запорожской Самообороны Антона Алексеенко.

Читайте такжеВ Горловке боевики захватили здание пенсионного фонда"Около получаса назад в штаб Самообороны по телефону сообщили о попытке рейдерского захвата «Амсторов» на ул. Победы и на Песках. Сейчас на месте находятся представители Самообороны и милиции. Кто организовал захват и кто эти люди в форме, зачем пришли — это и пытаются выяснить правоохранители",- рассказал Алексеенко.