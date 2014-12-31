В пяти областях из-за непогоды остаются обесточенными 104 населенных пункта

Как сообщает ГСЧС, в Одесской без электроснабжения остаются 48 населенных пунктов (восстановлено - 120); в Николаевской - 12 населенных пунктов (восстановлено - 44); в Херсонской - 10 населенных пунктов (восстановлено - 78); в Донецкой - 22 населенных пункта (восстановлено - 15); в Луганской - 3 населенных пункта (восстановлено - 3).

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В течение 30 декабря полностью восстановлено электроснабжение населенных пунктов в Днепропетровской; Запорожской; Полтавской и Кировоградской областях, которые были обесточены в ночь на 30 декабря в результате сложных погодных условий (гололед, шквальные порывы ветра, налипание мокрого снега) в результате срабатывания систем защиты линий электропередачи.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.