МИД проверяет возможное наличие украинцев среди пострадавших и жертв стихийного бедствия в Индонезии

В результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси погибли около 400 человек, еще сотни ранены.

Министерство иностранных дел проверяет возможное наличие граждан Украины среди пострадавших или погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии. Об этом спикер МИД Марьяна Беца сообщила в Twitter. «Страшная трагедия в Индонезии. МИД проверяет возможное наличие граждан Украины среди пострадавших и погибших в результате землетрясения и цунами», - написала она. Как сообщалось, в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси погибли около 400 человек, еще сотни ранены.

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