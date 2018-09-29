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МИД проверяет возможное наличие украинцев среди пострадавших и жертв стихийного бедствия в Индонезии

14:29, 29 сентября 2018
Общество
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Пострадавшие в результате землетрясения в Индонезии / REUTERS

Министерство иностранных дел проверяет возможное наличие граждан Украины среди пострадавших или погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии.

Об этом спикер МИД Марьяна Беца сообщила в Twitter.

«Страшная трагедия в Индонезии. МИД проверяет возможное наличие граждан Украины среди пострадавших и погибших в результате землетрясения и цунами», - написала она.

Как сообщалось, в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси погибли около 400 человек, еще сотни ранены.

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Теги: #землетрясение#Индонезия#украинцы#цунами#МЗС