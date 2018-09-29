МИД проверяет возможное наличие украинцев среди пострадавших и жертв стихийного бедствия в Индонезии
14:29, 29 сентября 2018Общество
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В результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси погибли около 400 человек, еще сотни ранены.
Пострадавшие в результате землетрясения в Индонезии / REUTERS
Министерство иностранных дел проверяет возможное наличие граждан Украины среди пострадавших или погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии.
Об этом спикер МИД Марьяна Беца сообщила в Twitter.
«Страшная трагедия в Индонезии. МИД проверяет возможное наличие граждан Украины среди пострадавших и погибших в результате землетрясения и цунами», - написала она.
Как сообщалось, в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси погибли около 400 человек, еще сотни ранены.
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