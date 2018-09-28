Участники акции "Ночь на Банковой" съездили "в гости к Авакову"

Участники акции требуют от Авакова отчета о том, как продвигаются дела по покушениям на общественных активистов.

В Киеве часть участников акции "Ночь на Банковой" съездили к базе Министерства внутренних дел на вул. Вышгородской, где, по утверждению активистов, проживает министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Протестующие, среди которых активисты Автомайдана и члены организации "С14", нанесли на забор вокруг здания призывы расследовать нападения на активистов и облили его красной жидкостью, похожей на кровь", - сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что активистам никто не препятствовал, но и на звонок в дверь объекта МВД не ответили.

Участники акции требуют от Авакова отчета о том, как продвигаются дела по покушениям на общественных активистов.

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"Если власти действительно хотят остановить это, надо выходить на самый верх – кто это заказывает, потому что нападения будут продолжаться. На всех не хватит охраны, но и терпеть мы этого не будем. Если власти закроют на это глаза – что нам теперь, охотиться на "ватников"? Они убивают нас – нам надо убивать их, чтобы хотя бы баланс сохранился? Ну это ненормальная ситуация", – заявил руководитель организации "С14" Евгений Карась.

Он добавил, что министр внутренних дел должен провести кадровые изменения в руководстве полиции в юго-восточных регионах Украины.

Под конец протестующие зажгли файеры, повторяя вопрос "Кто заказал Катю Гандзюк?" и лозунги "Аваков не молчи!", "Молчание убивает!", "Луценко, жди гостей".

Как сообщал УНИАН ранее, часть участников акции "Ночь на Банковой" отправилась к базе Министерства внутренних дел на вул. Вышгородской, где, по утверждению активистов, проживает министр внутренних дел Арсен Аваков.

Тем временем, акция протеста, проходившей возле Администрации президента в Киеве, в настоящее время фактически завершена.