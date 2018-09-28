Акция "Ночь на Банковой" фактически завершена (фоторепортаж)

На пересечении улиц Банковой и Институтской остались несколько десятков активистов, усиленная охрана Администрации президента снята.

Акция "Ночь на Банковой", проходившая возле Администрации президента в Киеве, фактически завершена.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН с места события.

Несмотря на то, что завершение акции планировалось на три часа ночи, сейчас значительная часть участников уже разошлась.

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Несколько десятков активистов еще остаются на месте, однако они уже свернули свои плакаты, а автомобиль с громкоговорителем, с помощью которого активисты выступали, также готовится покинуть место проведения акции.

Только что улицу банковую покинули около 10 спецавтомобилей полиции, также полицейские убрали металлическое ограждение непосредственно на въезде на улицу Банковую.

Как сообщал УНИАН, участники акции "Ночь на Банковой" требуют от украинской власти не игнорировать нападения на общественных активистов, участились и приобрели резонанс в последнее время.