Участники акции "Ночь на Банковой" отправляются "в гости к Авакову"

В частности, "Автомайдан" отправляется на ул. Вышгородскую, где, по утверждению активистов, проживает министр внутренних дел Арсен Аваков.

Часть участников акции "Ночь на Банковой" отправляется к базе Министерства внутренних дел на ул. Вышгородской, где, по утверждению активистов, проживает министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как передает корреспондент УНИАН, только что со сцены объявили, что на ул. Вышгородскую в районе площади Тараса Шевченко отправляются представители ОО "Автомайдан".

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Таким образом, количество участников акции возле Администрации президента несколько уменьшилось, сейчас здесь находятся не более 200 человек.

Следует отметить, на Банковой несколько ослаблены меры по охране: только что территорию перед АП покинуло 5 полицейских автобусов, в частности 4 - с защитными решетками на окнах.

Как сообщал УНИАН, участники акции "Ночь на Банковой" требуют от украинских властей не игнорировать нападения на общественных активистов, которые участились и приобрели резонанс в последнее время.