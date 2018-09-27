Суд арестовал трех подозреваемых в покушении на одесского активиста Михайлика

Всех троих поместили под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Киевский районный суд Одессы сегодня арестовал без права внесения залога трех подозреваемых в покушении на известного общественного активиста, лидера Одесской городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика, который получил 22 сентября в Одессе тяжелое огнестрельное ранение.

Как передает корреспондент УНИАН, в СИЗО помещены граждане Грузии Лаша Герасин, Манучар Варшанидзе и Торнике Герасином.

Последнего доставили из больницы в зал суда на специальной медицинской каталке. Адвокат и родственники арестованного утверждают, что он является инвалидом 1-й группы и не может быть причастным к покушению.

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Во время заседания продавец одного из городских магазинов узнал подозреваемого и подтвердил, что он приобрел у него сим-карту для мобильного телефона в день покушения на Михайлика. За данной картой подозреваемого и «вычислили» правоохранители.

Фигурант заявил, что является гражданином Грузии Торнике Герасином, 1984 года рождения, а ранее его фамилия была Нагладзе. В свою очередь, прокурор Павел Чикалов заявил, что правоохранители не имеют информации о смене фамилии подозреваемым. По данным следствия, в апреле 2015 года гражданин Нагладзе привлекался к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил движения, повлекшее смерть потерпевшего или тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.

У подозреваемого Варшанидзе, по словам правоохранителей, был обнаружен пистолет. Сам подозреваемый заявляет, что не причастен к покушению. По его словам, он вместе со своими двумя знакомыми действительно находился на улице в центре города, недалеко от места происшествия, но к преступлению не причастен. Он утверждает, что они в тот вечер гуляли, и должны были встретиться с неким человеком, а до Приморского отдела полиции прибыли самостоятельно, поскольку узнали, что их разыскивают.

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В отношении Герасина прокурор Павел Чикалов отметил, что в другом суде города - Приморском районном суде Одессы – в отношении данного фигуранта рассматриваются материалы другого уголовного дела - о краже со взломом. По этому делу подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 30 тыс. грн, которые фигурант внес и вышел на волю. По словам прокурора, мужчина пересекал границу Украины, что запрещено мерой пресечения.

Всех троих суд арестовал на 60 суток.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 22 сентября в полицию поступила информация о том, что в центре Одессы злоумышленники стреляли в известного активиста, лидера городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки. По данным медиков, состояние пострадавшего стабильное, но пулю, которая застряла в грудной клетке, было решено пока не доставать.

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25 сентября прокурор Одесской области Олег Жученко заявил о задержании трех подозреваемых в покушении на активиста.

Одного из них доставили в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья. Его адвокат заявил, что данный гражданин является инвалидом 1-й группы и поэтому не может быть причастным к преступлению.

В свою очередь Жученко опроверг это утверждение. По словам прокурора, доставленного в больницу подозреваемого опознали некоторые активисты, которые утверждают, что данный гражданин летом в Одессе на улице Балковской принимал участие в конфликте с применением оружия.