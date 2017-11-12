Пираты освободили похищенных у Нигерии моряков, среди которых есть украинец

В Немецкой судоходной компании Peter Döhle Schiffahrts-KG заявили об освобождении шестерых своих моряков, захваченных пиратами в плен у берегов Нигерии.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Моряки чувствуют себя хорошо и уже вернулись к своим семьям", - заявил представитель компании.

В то же время представитель Peter Döhle Schiffahrts-KG не стал уточнять деталей условий освобождения моряков, и точной даты возвращения.

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По данным Международного морского бюро, в целом за девять месяцев этого года был зафиксирован 121 случай пиратства и вооруженных ограблений в международных водах. Также в Бюро добавили, что Гвинейский залив, где произошло нападение на немецкий корабль, за действия пиратов считается особо опасной.

Как сообщал УНИАН, 25 октября благотворительная организация «Фонд помощи морякам «Ассоль» распространила информацию, что украинский моряк попал в плен пиратов у берегов Нигерии.