Украинский моряк попал в плен пиратов у берегов Нигерии, сообщает благотворительная организация «Фонд помощи морякам «Ассоль».

«Как стало известно, среди шестерых похищенных членов экипажа контейнеровоза Demeter, похищенных при нападении пиратов у берегов Нигерии, четверо филиппинцев, один украинец и один венгр. Скорее всего, украинский моряк - офицер или капитан», - заявили в организации.

По данным фонда, контейнеровоз был атакован пиратами примерно в 06.00 UTC 21 октября к югу от Порт-Харкорта в Бухте Бонни (Нигерия). Пираты смогли подняться на борт судна, похитить 6 членов экипажа, включая практически весь командный состав, а затем оставить Demeter. Согласно сообщению, на скоростном катере было 8 пиратов.

Оставшиеся 12 членов экипажа сообщили о возможности обеспечить движение судна. 23 октября контейнеровоз находился в заливе Гвинея к юго-востоку от Абиджана.

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Дипломаты в сотрудничестве с немецким судовладельцем контейнеровоза Demeter выясняют местонахождение похищенного пиратами у берегов Нигерии украинского моряка. Об этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Генеральное консульство Украины в Гамбурге сообщило, что получило информацию от судовладельца, а судовладельцем является гамбургская компания, о нападении пиратов на контейнеровоз Demeter", - сказал Кирилич.

"В результате нападения пиратами похищены шесть членов экипажа, и, по предварительной информации консула Украины в Гамбурге, один из них - гражданин Украины", - сказал дипломат.

По его словам, Генеральное консульство Украины в Гамбурге поддерживает оперативную связь с компанией-судовладельцем и занимается "вопросом выяснения места нахождения членов экипажа указанного судна и их скорейшего освобождения".

Ранее в Украину из Ливии вернулись четверо моряков, захваченных летом 2016 года.