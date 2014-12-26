Снос многоэтажки в Севастополе продолжат завтра: район эвакуировали и оцепили

Об этом сообщает ТАСС.

16-этажный дом, по мнению оккупационных властей, незаконно построенный на мысе Хрустальный, в пятницу устоял после двух направленных взрывов. Третий взрыв был запланирован на 18:00 по Киеву.

Представители застройщика скептически отнеслись к планам сноса.

Читайте такжеВ Севастополе продолжается борьба между оккупантами и многоэтажкой: дом выдержал уже два взрыва"Это монолитный железобетон. Он построен как дзот, его гаубицей не пробить. Он рассчитан на сейсмику 10 баллов", - заявил прибывший на мыс Хрустальный руководитель фирмы-застройщика.

Жильцы близлежащих домов в радиусе 250 метров накануне были эвакуированы в ближайшую гостиницу. Улицы на мысе Хрустальный закрыли для проезда.

Первый взрыв