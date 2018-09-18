Внедрение механизма «единого окна» на таможне хоть и прогрессивный шаг, но несет ряд рисков - эксперт

Закон о внедрении принципа «единого окна» во время таможенного контроля, принятый парламентом с учетом предложений президента, является прогрессивным шагом, однако его практическая имплементация несет в себе ряд рисков. Об этом в комментарии УНИАН заявила первый заместитель генерального директора, финансовый директор ЧАО «Смарт-Холдинг» Юлия Кирьянова.

По ее словам, среди основных позитивных моментов документа можно выделить упрощение документооборота и отказ от бумажного оформления документов при экспортно-импортных операциях. В частности, разрешительные документы, выданные уполномоченными лицами (включая фитосанитаров, ветеринаров, экологов и других контролеров), будут вноситься в государственную информационную систему «Единое окно международной торговли». Кроме того, экологическая служба устраняется от осуществления контроля непосредственно на таможне. Экологи привлекаются к таможенному оформлению исключительно в случае зафиксированного мобильными устройствами пограничников превышения радиационного фона.

«Но, несмотря на существенное количество позитивных для бизнеса изменений, законопроект содержит нормы, которые могут замедлить либерализацию таможенных режимов. Не следует забывать, что практическая реализация данного законопроекта предполагает разработку Кабмином большого количества регламентирующих документов (перечень товаров для экспорта, импорта и транзита, формат электронных данных и т.д.). Это обстоятельство неизбежно привлечет внимание мощных лоббистских групп, которые могут попытаться вмешаться в законотворческий процесс, тем самым нивелируя многие важные наработки, закрепленные в документе», - подчеркнула Крирьянова.

Она также отметила, что каким бы правильным закон ни был, на сегодняшний день его успешное внедрение непосредственно зависит от человеческого фактора.

«Учитывая масштабность коррупции в Украине, на мгновенный позитивный эффект от данного закона рассчитывать не приходится – по крайней мере, до тех пор, пока эффективно не заработают антикоррупционные органы», - сказала эксперт, добавив, что «в целом этот документ вселяет в бизнес сдержанный оптимизм. Тем не менее, окончательные выводы о его прогрессивности можно будет сделать по прошествию некоторого времени, когда он начнет реально применяться».

Как сообщал УНИАН, 6 сентября этого года Верховная Рада повторно приняла закон по оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины и законодательному внедрению механизма «единого окна» на таможне с предложениями президента Украины Петра Порошенко.

Президент предложил убрать правки о возмещении сельскохозяйственным товаропроизводителям 30% стоимости специальных вагонов для перевозки зерна.

По мнению Европейской Бизнес Ассоциации, данный документ сократит время таможенного оформления товаров и количества контролирующих органов: «Проверку всех разрешительных документов будут осуществлять должностные лица таможни. Весь документооборот будет осуществляться в электронном формате. Проверку уровня радиоактивного загрязнения транспортных средств и грузов - Государственная пограничная служба Украины. Ранее это было функционалом Государственной экологической инспекции. Кроме того, санитарно-эпидемиологическая экспертиза как разрешительный документ для импорта ликвидируется. Санитарно-эпидемиологический надзор будут проводить должностные лица соответствующей службы при реализации товаров на территории Украины. Ранее надзор осуществлялся непосредственно на таможенной границе», - отметили в Ассоциации.

По словам исполнительного директора Европейской Бизнес Ассоциации Анны Деревянко, принятие закона будет способствовать преодолению коррупционных схем на таможне: «Надеюсь, на таможне будут созданы качественные условия и процедуры, что позволит сократить время таможенного оформления грузов, а также очереди на границе. К тому же, мы надеемся, что это будет способствовать преодолению коррупционных схем на таможне. Этого требует и уже давно ожидает честный бизнес».

Справка УНИАН, 5 июля т.г. Верховная Рада приняла закон по оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины и законодательному внедрению механизма «единого окна» на таможне. Закон имплементирует необходимые законодательные изменения для развития механизма «единого окна». В частности, этим законом даются основания контролерам, санитарам, фитосанитарам, радиологическому контролю совместно с таможней проводить контроль в электронной форме. В конце июля т.г. президент Украины Петр Порошенко не подписал закон и вернул его в Верховную Раду со своими предложениями.