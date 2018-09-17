Под Киевом людей напугали 12 брошенных гробов и 12 выкопанных могил прямо посреди леса (видео)

Близость этого места к соседнему кладбищу местных жителей еще больше насторожила.

Под Киевом 12 брошенных гробов и 12 выкопанных могил прямо посреди леса возле своего села нашел грибник. За несколько сотен метров от этого места - Южное кладбище.

Как говорится в сюжете ТСН, напуганные селяне вызвали полицию.

Сергей шел лесом привычным маршрутом, собирал грибы, а наткнулся на гробы:

"У меня сразу сердце екнуло – стоит куча гробов. Я сразу подумал, что, возможно, покойников здесь где-то похоронили".

12 выкопанных ям прямо посреди леса. И столько же гробов, сложенных один на одного. Здесь же - брошенные перчатки, ритуальные подушки.

Близость этого места к соседнему кладбищу жителей села еще больше насторожила. Они вызвали полицию.

В гробу люди увидели лопаты и трубы, а в каждой крышке гробов были отверстия.

На место прибыли следователи, работники кладбища и руководитель местной ритуальной службы. Говорит, гробы - не их.

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Уборщик кладбища рассказал, что неделю назад видел группу людей, которая через кладбище направлялась сюда.

"Люди решили проверить то, как на крышку гроба сыпется земля. Они сами говорили, что будет психологический тренинг".

Такая версия объясняет и трубы и отверстия - чтобы дышать, когда закапывают.

В соцсетях ТСН нашла пользователя, который проанонсировал свое присутствие в этом лесу. Место похоже. Впоследствии мужчина выставил фотографию, как лежит в гробу.

На одном из сайтов предлагают экстремальный тренинг - погребение заживо. И видео даже есть. По телефону организатор признается, что в лесу были, людей с их согласия закапывали. Потом откапывали.

"Там были врачи, группа психологов. У нас было все предусмотрено. Это просто спорт, это как прыгать с парашютом. Там же ничего такого, все живы, здоровы".

Уборщик Сергей это подтверждает.

"Кто зашел - 27 человек, то 27 человек и вышло. Никого не оставили", - говорит уборщик на кладбище Сергей Кияница.