В сети показали "оккупированный" бурьяном стадион "Шахтер" в Донецке (фото)

Стадион в оккупированном Донецке сегодня находится в плачевном состоянии.

В Сети показали заброшенный стадион «Шахтер» в Донецке, среди трибун которого растет сорняк.

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Соответствующие фото размещены на странице IgorGirkin в Twitter.

На фотографиях видно, что трава растет просто среди выгоревших под солнцем сидений на трибунах. Газон футбольного поля также в плачевном состоянии.

Отметим, стадион "Шахтер" в Донецке, который был построен в далеком 1936 году, после реконструкции в 2000 году способен принимать более 30 000 зрителей. В 2003 году он принимал матчи сборной Украины против Румынии и сборной Ирландии.