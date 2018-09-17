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В сети показали "оккупированный" бурьяном стадион "Шахтер" в Донецке (фото)

06:31, 17 сентября 2018
Общество
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Трибуны заросли травой / фото IgorGirkin, Twitter

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Соответствующие фото размещены на странице IgorGirkin в Twitter.

На фотографиях видно, что трава растет просто среди выгоревших под солнцем сидений на трибунах. Газон футбольного поля также в плачевном состоянии.

фото IgorGirkin, Twitter

Отметим, стадион "Шахтер" в Донецке, который был построен в далеком 1936 году, после реконструкции в 2000 году способен принимать более 30 000 зрителей. В 2003 году он принимал матчи сборной Украины против Румынии и сборной Ирландии.

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Теги: #Донецк#оккупация