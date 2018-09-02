19 человек пропали в Донецке после смерти Захарченко – правозащитник

Кроме того около 50 задержанных.

19 человек пропали в Донецке после убийства главаря группировки «ДНР» Александра Захарченко.

Об этом сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях, правозащитник Павел Лисянский в комментарии «РБК-Украина».

При этом он ссылается на жителей неподконтрольного украинским властям города.

«19 без вести пропавших пока. Также около 50 задержанных, однако около 10 уже отпустили», – сказал Лисянский 1 сентября.

Ранее Лисянский сообщил, что оккупационные власти ОРДО обвиняют в причастности к убийству экс-лидера боевиков Александра Захарченко 14 человек, четверо из которых уже "признались в сотрудничестве с Украиной".

"По информации источника, четверо уже признались в сотрудничестве с Украиной, но это фейк. Показания выбивали. Поставлена задача после похорон Захарченко полностью объявить общественности об успешном завершении расследования дела", - утверждает Лисянский.

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Главарь "ДНР" Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в ресторане в центре контролируемого боевиками Донецка. «Исполняющим обязанности» главаря группировки «ДНР» стал Дмитрий Трапезников.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщала, что после смерти Захарченко в Донецке проходят массовые задержания людей.