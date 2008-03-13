Нафтогаз до сих пор не знает, кто будет поставлять газ в Украину?

Соглашение о развитии отношений в газовой сфере между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» не содержит комплексного решения украинско-российских газовых противоречий, в первую очередь наиболее насущных для украинской стороны.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал руководитель Центра энергетических исследований Константин БОРОДИН.

По мнению эксперта, соглашение не дает ответов на вопрос: кто будет поставлять газ Украине в 2008 году – RosUkrEnergo AG или «Газпром». По его словам, пункт 1 Соглашения оставляет двусмысленную трактовку этого вопроса, т.е. будет предметом дальнейшего торга между компаниями.

Второй пункт Соглашения оговаривает создание для работы на внутреннем рынке Украины дочерней или аффилированной компании «Газпрома», которая сможет продавать среднеазиатский газ (закупается у «Нафтогаза») напрямую украинским промышленным потребителям в объеме 7,5 млрд. кубометров ежегодно, отметил К.БОРОДИН.

В то же время, по его словам, Соглашение не оговаривает (т.е. не отвергает) возможность самостоятельной закупки украинской дочерней компанией «Газпрома» природного газа российского происхождения непосредственно у ОАО «Газпром» и его поставки украинским потребителям в обход «Нафтогаза» и вне предоставленной квоты.

«Учитывая, что регулирование цены среднеазиатского газа находится в исключительной компетенции «Газпрома» (который является контрактодержателем), нельзя исключать, что в 2009 году цена импорта среднеазиатского газа превысит цену российского и, таким образом, 100%-я дочерняя компания «Газпрома» получит монополию на импорт наиболее дешевого газа для потребностей Украины, а закупка среднеазиатского топлива «Нафтогазом» окажется нецелесообразной», – отметил эксперт.

Вместе с тем, К.БОРОДИН добавил, что цена закупки «Нафтогазом Украины» у RosUkrEnergo AG российского природного газа в первом квартале в объеме 1,4 млрд. кубометров – названная в заявлениях для прессы «Нафтогаза» и «Газпрома» как 315 долл. за тысячу кубометров – не зафиксирована в Соглашении.

«Это означает, что названная цена является неокончательной и может быть пересмотрена, либо стороны подписали ряд других документов, которые могут содержать дополнительные, невыгодные Украине условия. Точно также, в Соглашении не определен статус закупки российского природного газа в качестве товарного кредита, не оговариваются условия и механизм возврата данного товарного кредита «Нафтогазом», – сказал он.

Кроме того, по словам эксперта, закупка «Нафтогазом» российского природного газа по цене 315 долл. за тысячу кубометров прямо противоречит директивам Президента на переговоры с «Газпромом» от 26 февраля 2008 года.

Соглашение также не оговаривает сроки проведения расчетов за потребленный потребителями НАК «Нафтогаз Украины» природный газ с поставщиком, что оставляет возможность повторения конфликта между сторонами касательно сроков оплаты, сказал К.БОРОДИН.

Он также отметил, что Соглашение не определяет базовых принципов поставки природного газа в Украину на 2009 год и последующие годы. Таким образом, урегулировав вопросы, важные для российской стороны, – объемы и стоимость потребленного газа, механизм расчетов, допуск ОАО «Газпром» на внутренний рынок Украины – украинская сторона не создала основу для переговоров о цене газа на 2009-й и последующие годы, которые отвечали бы национальным интересам.

«Учитывая консолидированную позицию стран центрально-азиатского региона в вопросе необходимости перехода с 2009 года на европейские цены на экспортируемый ими газ, украинская сторона стоит перед реальной перспективой перехода с 2009 года на закупку газа по европейским ценам без какого-либо адаптационного периода», – добавил К.БОРОДИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 марта «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали Соглашение о развитии отношений в газовой сфере. В соответствии с документом, с марта по декабрь 2008 года в Украину будет поставлен центрально- и среднеазиатский газ в объеме не менее 49,8 млрд. куб. м по цене 179,5 долл. за тыс. куб. м. Покупателем газа на границе с Украиной будет НАК «Нафтогаз Украины». Поставки среднеазиатского газа в январе-феврале в объеме 5,2 млрд. куб. м будут полностью оформлены и оплачены по контрактам «РосУкрЭнерго» и «УкрГаз-Энерго».

Дополнительно к объемам центрально- и среднеазиатского газа НАК «Нафтогаз Украины» оформит с «РосУкрЭнерго» контракт купли-продажи российского газа, поставленного в Украину в январе-феврале 2008 года по базовой цене 315 долл. за тыс. куб. м, расчеты по которому могут быть осуществлены путем возврата соответствующих объемов газа.

Кроме того, в соответствии с Соглашением, с 1 апреля 2008 года дочерняя или аффилированная компания ОАО «Газпром» будет ежегодно осуществлять прямые поставки газа промышленным потребителям Украины в объеме не менее 7,5 млрд. куб. м.

Ранее газ промышленным потребителям Украины поставляло ЗАО «УкрГаз-Энерго» – совместное предприятие «Нафтогаза Украины» и «РосУкрЭнерго».