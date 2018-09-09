Страшное ДТП в Одессе: СМИ назвали имя и показали фото виновника трагедии - водителя BMW

По данным СМИ, за рулем BMW находился 27-летний одессит Олег Семиренко.

СМИ опубликовали фото задержанного водителя BMW, устроившего смертельное ДТП в Одессе.

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Как сообщает местный сайт 048, BMW М5 с госномером ВН 1735 НІ принадлежит 27-летнему Олегу Семиренко, постоянному участнику противозаконных гонок Одессы.

Отмечается, что участник ночных заездов регулярно публикует фото- и видеоотчеты в соцсетях.

А вот так, пишут СМИ, выглядел дрифт водителя BMW:

Как сообщал УНИАН, в Одессе в субботу вечером, 8 сентября, при столкновении двух иномарок одна из них влетела в остановку общественного транспорта. Сначала сообщалось, что погибли три человека, четверо госпитализированы.

Позже СМИ сообщили, что информация о третьем погибшем в карете скорой помощи в результате ДТП в Одессе оказалась ошибочной.

Кроме того, "Думская" сообщала, что водитель автомобиля BMW, который стал участником жуткого ДТП в Одессе в субботу вечером, был любителем уличных гонок и экстремальной езды.