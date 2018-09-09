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Страшное ДТП в Одессе: СМИ назвали имя и показали фото виновника трагедии - водителя BMW

08:59, 09 сентября 2018
Общество
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Авария произошла поздно вечером 8 сентября / фото 048.ua

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Как сообщает местный сайт 048, BMW М5 с госномером ВН 1735 НІ принадлежит 27-летнему Олегу Семиренко, постоянному участнику противозаконных гонок Одессы.

Отмечается, что участник ночных заездов регулярно публикует фото- и видеоотчеты в соцсетях.

А вот так, пишут СМИ, выглядел дрифт водителя BMW:

Авария произошла поздно вечером 8 сентября / фото 048.ua

Как сообщал УНИАН, в Одессе в субботу вечером, 8 сентября, при столкновении двух иномарок одна из них влетела в остановку общественного транспорта. Сначала сообщалось, что погибли три человека, четверо госпитализированы.

Позже СМИ сообщили, что информация о третьем погибшем в карете скорой помощи в результате ДТП в Одессе оказалась ошибочной.

Кроме того, "Думская" сообщала, что водитель автомобиля BMW, который стал участником жуткого ДТП в Одессе в субботу вечером, был любителем уличных гонок и экстремальной езды.

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Новость в сюжете: Жуткое ДТП в Одессе
Теги: #Одесса#ДТП#водитель