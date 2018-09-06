Во Львовской области таможенники нашли в потолке туристического автобуса почти 400 кг контрабандного сыра (видео)

Водитель спрятал товар за обшивкой потолка автобуса и в конструктивных полостях багажного отделения.

Во Львовской области таможенники обнаружили в потолке туристического автобуса, который следовал из Польши в Украину, почти 400 кг контрабандного сыра.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГФС во Львовской области, спрятанный сыр обнаружили 5 сентября в пункте пропуска «Рава-Русская».

Согласно сообщению, 23-летний житель Львовской области - водитель туристического автобуса - возвращался из служебной поездки из Польши в Украину, через пункт пропуска «Рава-Русская».

Во время углубленного таможенного контроля автобуса было обнаружено 398,8 кг твердого сыра польского производства.

«Товар был спрятан за обшивкой потолка автобуса и в конструктивных полостях багажного отделения. Доступ к нему стал возможным после демонтажа заводских креплений панели кондиционера автобуса. Водитель признал этот товар своей собственностью. Документов, подтверждающих факт приобретения и стоимость товара, к таможенному оформлению не подал», - отмечается в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса. Утаенный товар изъят, его стоимость будет установлена дополнительно.