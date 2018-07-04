На таможне силовикам делать нечего - Луценко

Генпрокурор Украины Юрий Луценко уверен, что с контрабандой надо бороться путем поиска "семейств и групп".

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что для сокращения потоков контрабанды на таможне не нужно вводить силовиков.

Об этом он сказал во время встречи президента Украины Петра Порошенко с представителями бизнеса, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Луценко напомнил, что в соответствии с Таможенным кодексом, силовики не могут вмешиваться в работу таможни. Он уверен, что с контрабандой надо бороться путем поиска "семейств и групп". "Чтобы бороться с контрабандой, надо заняться таможней. А у нас уже третий год нет руководителя таможни. Правда, сегодня назначили исполняющего обязанности заместителя исполняющего обязанности главы. У меня вообще впечатление, что это правительство исполняющих обязанности, простите... Поэтому на таможне нечего делать ни СБУшникам, ни полицейским, ни прокурорам. Им нужно создать аналитические центры, которые вычислят 10–11 семейств, которые, в принципе, мы все знаем. Их нужно собрать в одном помещении и сказать: или "плюс 30" к бюджету, или тюрьма. Но если им говорят, что при этом нужно еще на выборы отложить, то это не работает... Я подчеркиваю: таможня должна получить руководителя, восстановить аналитические службы, поставить электронные сканеры, восстановить взаимодействие с нашими партнерами по бизнесу, и прекратить ввод туда спецназа любого цвета", – сказал Луценко.

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20 июня Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, план разрабатывало правительство совместно с Министерством внутренних дел, Генпрокуратурой, Национальным антикоррупционным бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратурой, Государственной фискальной службой и СБУ.

Правительство, в частности, разрешило полицейским круглосуточно контролировать работу таможенников. Полицейские и чиновники Министерства внутренних дел также получили доступ к автоматизированной системе таможенного оформления "Инспектор-2006".

Потери государственного бюджета Украины в результате контрабанды составляют как минимум 105 млрд грн в год, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

3 июля правительство внесло в парламент законопроект №8543 о введении уголовной ответственности за контрабанду. Согласно документу, за незаконный ввоз товаров предлагается лишать свободы на срок от трех до 15 лет.