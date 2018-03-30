На Одесщине задержали почти 20 тонн химвеществ для возможного изготовления наркотиков

Груз химических веществ, которые могут использоваться для производства наркотических или психотропных веществ, ехал из Турции на адрес одного из украинских предприятий.

В Одесской области таможенники задержали почти 20 тонн контрабандных прекурсоров.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Государственной фискальной службы в области, вчера таможенники предотвратили незаконное перемещение 19,8 тонн химического вещества, прибывшего на таможенный пост «Аккерман» Одесской таможни ГФС автомобильным транспортом.

По словам начальника Одесской таможни Александра Власова, груз следовал из Турции в адрес одного из украинских предприятий.

Читайте такжеВ Одесской области у местного жителя изъяли арсенал оружия, в том числе гранатометы

«Во время документального контроля возникло подозрение о возможной попытке незаконного перемещения через таможенную границу Украины прекурсоров без разрешительных документов», - сообщил Власов.

Управлением противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия совместно с недавно созданным управлением противодействия контрабанде Одесской таможни груз задержали и взяли его образцы для лабораторного исследования.

Экспертиза подтвердила: химическое вещество является прекурсором для возможного изготовления наркотических или психотропных веществ.

Прекурсоры изъяты, их дальнейшую судьбу решит суд, стоимость сейчас устанавливает товароведческая экспертиза.

Власов также отметил, что управление противодействия контрабанде создано по примеру подразделения по противодействию терроризму и контрабандной деятельности (АТСЕТ) Таможенно-пограничной службы США.

По словам главы Одесской таможни, этот пилотный проект реализуется на базе Одесской таможни ГФС при содействии программы по экспертному контролю и безопасности границ (EXBS), которая действует при Посольстве США в Украине. Аналоги таких подразделений эффективно работают в 60-ти странах мира.

Справка УНИАН: Прекурсоры - вещества и их соли, классифицированные в международных конвенциях как химические материалы, используемые для приготовления наркотических и психотропных веществ, а также химические вещества и их соли, которые используются с аналогичной целью и отнесены Комитетом по контролю за наркотиками при МОЗ Украины к указанной категории.