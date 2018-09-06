Под Киевом, на территории ЖК City Lake, открыли школу для успешных детей Astor School

В жилом комплексе «City Lake», что находится в Белогородке Киевской области, компания-девелопер «Белый Шоколад» торжественно открыла частную школу Astor School, в которой детей будут учить по канадской системе. Открытие состоялось 1 сентября 2018 года.

140 учеников, которые переступили порог этого уникального учебного заведения, с первого класса будут обучаться основам бизнеса и созданию собственных стартапов, воспитывая из них будущих лидеров.

Новая школа расположена на территории ЖК «City Lake», где есть все необходимое для комфортной жизни. Здесь есть и школа, и детский сад, и супермаркеты. Также есть кафе и отдельный выход к озеру и пляжу. Место выбрано не случайно, ведь сочетание удобного расположения школы и чистый воздух пригорода – лучшая площадка для роста будущих успешных бизнесменов и лидеров.

Андрей Пеллероа, директор школы Astor School, в комментарии рассказал, что в школе будет действовать своя «криптовалюта».

«Мы стремимся, чтобы каждый наш ученик, обучаясь в школе уже мог зарабатывать собственные средства. Поэтому мы ввели "детскую криптовалюту", с помощью которой ребенок сможет оплачивать себе учебу и покупать желаемые вещи в школе. Получить ее можно благодаря хорошим оценкам, проявлению активности и хорошему поведению», - подчеркнул он.

Astor School оборудована по последнему слову техники. Современные просторные классы оборудованы удобной мебелью и интерактивными досками. Также в школе обустроены удобные зоны для питания, спорта и отдыха. Высококвалифицированные преподаватели кроме предметов, предусмотренных государственной образовательной программой, учить детей уверенности, лидерским качествам, финансовой грамоте и продуктивной работе в команде.

«Каждая школа должна быть такой, чтобы ученики учились с удовольствием: это и интересные уроки, и красиво оформленные классы, и вкусное питание, много интерактива и всестороннее развитие каждого. Astor School удалось сделать именно такой», - говорит Максим Зуев, сельский голова. Белогородка.

В Astor School внедрена инклюзивная система образования, то есть детей с ограниченными возможностями не выделяют в специальные классы, а проводят обучение вместе с другими учениками. Это способствует становлению гармоничной личности и облегчению обучению.

«Современное общество требует широкого развития и качественной инфраструктуры от жилых комплексов. Поэтому наша компания соответствует трендам, показывая направление в развитии образования и обеспечивая жителей всем необходимым», - отметил Игорь Савин, исполнительный директор компании «Белый Шоколад».

Отметим, название школы происходит от фамилии Астор. Этот род является одним из крупнейших представителей американской буржуазной аристократии XIX–XX веков.

Справка

Компания «Белый Шоколад» является девелопером полного цикла и выполняет функции инвестора, застройщика, проектировщика, заказчика, генерального подрядчика в одном лице, и таким образом, обеспечивает постоянный контроль и высокое качество на всех этапах работы.

Компания активно работает в сфере строительства индивидуальных жилых объектов и бизнес-центров с момента своего основания в 2000 году. Созданная за этот период команда профессионалов и накопленный опыт позволили реализовать новый современный проект жилого многофункционального комплекса европейского образца – ЖК «City Lake Center», а также коттеджный городок «Villaggo».

Все проекты, реализованные компанией, имеют индивидуальный стиль, который отличает их от других новостроек. Благодаря своему опыту, ответственности и стабильной работе компания завоевала репутацию надежного застройщика, никогда не нарушающего сроки сдачи объектов.