На Венецианском кинофестивале российский режиссер со слезами на глазах призвал поддержать Сенцова (видео)

Документалист Косаковский произнес пламенную речь во время презентации своего фильма.

Российский режиссер-документалист Виктор Косаковский на Венецианском кинофестивале произнес речь в поддержку незаконно осужденного в России украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова.

Об этом он заявил 1 сентября во время представления своего фильма "Акварель", сообщает ТСН.

"Вы видите "111" (на рубашке мужа были прикреплены цифры - прим.ред.)? Сегодня 111-й день голодовки Олега Сенцова. То, что я говорю, - не политическая акция, это просто акт сострадания. Я не думаю, что международный кинофестиваль - место для политических акций, фестивали для фильмов. Однако как человек, как коллега Олега Сенцова, я не могу забыть, что наш коллега голодает уже 111-й день. Мы не должны это забывать. Это не политическая акция, это акт сострадания. Пожалуйста, последуйте моему примеру - напишите это здесь или здесь (показал в разных местах одежды - прим.ред.). Тогда завтра 10 человек напишут "112". Послезавтра тысяча напишут "113". После этого ведущий CNN скажет "114". Мы должны не забывать его. Мы должны говорить: "Мы помним тебя, оставайся с нами, мы помним тебя!" - подчеркнул он, едва сдерживая слезы.

Напомним, 25 августа 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Ему инкриминировали в России подготовку к совершению террористических актов в Симферополе, Севастополе и Ялте. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку. Единственным условием его прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ.

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Просить Путина о помиловании Сенцов отказался. По данным его адвоката, у него очень низкий пульс, анемия и проблемы с сердцем, но от голодовки отказываться он не собирается.

В прошлом месяце продюсер Анна Паленчук рассказала, что Олег Сенцов после своего освобождения будет снимать фильм "Номера" по своей одноименной пьесе. По ее словам, Сенцов продолжил работать над сценарием фильма в личной переписке из тюрьмы.

"Не каждую книгу можно экранизировать, как и не каждую пьесу. Но эту вещь, которую я написал уже давно, я вижу очень четко - стоит только закрыть глаза. Даже в месте, где я нахожусь, не зная собственного будущего, я точно верю в будущее этой постановки", – написал Сенцов в письме, которое Анна Паленчук прочитала вслух во время презентации проекта ленты на Одесском кинофестивале.