Анемия, дистрофия, гипоксия: Сенцов рассказал о своем состоянии

Сенцов голодает уже 107 дней.

Незаконно заключенный в России украинский режисер Олег Сенцов написал письмо, в котором рассказал о своем самочувствии.

Об этом сообщает продюсер постановки пьесы Сенцова Анна Паленчук на своей странице в Facebook.

"Я вообще не верю, что меня к ним выпустят (речь идёт о наших съемках), или вообще это произойдёт. Чтобы понять о моем самочувствии загугли: дистрофия, анемия, гипоксия", - процитировала письмо режисера Паленчук.

Как сообщал УНИАН, 25 августа 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Ему инкриминировали в России подготовку к совершению террористических актов в Симферополе, Севастополе и Ялте. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ.

Сегодня, 28 августа, экс-президент Польши Лех Валенса выдвинул кандидатуру Сенцова в номинанты на Нобелевскую премию мира.