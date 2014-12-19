Кузьмин: на пленках Мельниченко есть все необходимое суду по делу Гонгадзе

Об этом заявил бывший первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин, сообщает ТСН. Он напомнил, что во время его работы в Генеральной прокуратуре на пленки Николая Мельниченко опирались относительно подозрений в отношении бывшего президента Леонида Кучмы.

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Ренат Кузьмин рассказал, что следователи и он выезжали в Страсбург для выяснения подлинности пленок.

По его словам, есть, как минимум 2 решения европейского суда, которые признали пленки Николая Мельниченко. Ренат Кузьмин считает, что если такие пленки раскрывают убийство, то суд должен признать их законными.

«На пленках Мельниченко есть все, что необходимо суду», - сказал он, отметив, что следует предъявить подозрение бывшему президенту и направить дело в суд и продолжить расследование.