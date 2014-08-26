Мороз: в деле Гонгадзе ГПУ обязана расставить точки над "і" - заказчики известны

Так заявил в интервью "Обозревателю" экс-спикер Верховной Рады Александр Мороз.

"Политика при Кучме сводилась к его же борьбе за власть, - сказал Мороз. - Это давало возможность приблеженным к президенту или просто лакеям богатеть, прибирая к рукам то, что принадлежало народу. Государственной же политики не было. Я далек от злорадства, но могу назвать много тем - система коллективной безопасности, развитие энергетики, ядерный цикл, концепция развития АПК и другие, по которым Кучме, как президенту, вносились конкретные предложения, отдельные даже в виде программ, одобренных парламентом , которые он проигнорировал или просто не мог понять".

Мороз также прокомментировал недавнее заявление Генпрокуратуры Украины о возврате к расследованию "дела Гонгадзе", в котором, в частности, фигурирует и Кучма.

"Дело давно расследовано, - говорит Мороз, - наказаны исполнители, известны организаторы и заказчики. ГПУ нужно не заявлять о намерениях, а вместе с судом поставить точки над "и". Тогда можно будет сказать, что в Украине есть прокуратура. И есть государство, которое хочет быть правовым".

Напомним, что именно Мороз в 2000 году обнародовал "пленки Мельниченко", что стало началом так называемого "Кассетного скандала". Записи разговоров высокопоставленных украинских руководителей, в том числе, президента Кучмы, проливали свет на убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Исполнители преступления были осуждены, но заказчики так и не были названы.