Мельниченко: суд над Кучмой должен стать частью коалиционных обязательств

"Считаю своей обязанностью обратиться к подписантам коалиционного соглашения с требованием включить в него один из пунктов – полномасштабное расследование дела Гонгадзе", - сказал Николай Мельниченко, передает Обозреватель. "Ведь расследование дела Гонгадзе даст стране возможность не только наказать тех людей, которые заказали убийство журналиста, но также позволит очистить власть от коррупции, бандитизма – одним словом, от кучмизма, как мы называли это раньше.

Суд над диктатором, над убийцей, над грабителем крайне необходим сегодняшней стране.

Если бы Ющенко образца 2004 года не предал Майдан и не предоставил гарантии неприкосновенности Кучме, то на скамье подсудимых уже тогда, после Оранжевой революции, сидел бы не только Кучма, но и Янукович. Ведь преступлений, задокументированных на записях, хватит на много-много лет их заключения. Украина не была бы потоплена в крови – так, как это происходит сегодня.

Особенно я хотел бы обратиться к Сергею Лещенко и Мустафе Найему, которые сегодня – почти народные депутаты. Я апеллирую именно к вам. Ведь вы попали в парламент в том числе благодаря "Украинской правде". Вы долгое время работали там. "Украинская правда", можно сказать, выросла на костях убитого журналиста Гонгадзе. Долгое время именно "Украинская правда", именно вы, журналисты, боролись с кучмизмом во всех его проявлениях. Поэтому я считаю, что вы должны завершить дело, которое начали давным-давно.

Суд над Кучмой – это не личная месть. Это должно быть наказанием. Тот человек, который совершал особо опасные преступления, тот человек, который на десятки миллиардов долларов ограбил Украину, тот человек, который виновен в тысячах смертей, должен получить юридическую оценку. Ведь зло должно быть наказано.

28 ноября 2000 года вы, Юрий Витальевич Луценко, вместе с Александром Александровичем Морозом обнародовали записи, в которых Кучма дает указание тогдашнему министру внутренних дел "разобраться" с Гонгадзе. Именно тогда начался процесс очищения страны от кучмизма, от диктатуры, от бандитизма, от коррупции. И именно этот процесс необходимо довести до своего логического завершения. Ведь где гарантия, что через какое-то время Украина снова не получит диктаторов при власти?

Систему нужно судить. Судить нужно, начиная с Кучмы, ведь есть много доказательств его деятельности".