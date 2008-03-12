Тимошенко: Нафтогаз и Газпром договорились о цене и устранении любых посредников

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что «на переговорах в Москве между руководством НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» подписано общее согласованное решение об устранении с газового рынка Украины компании «УкрГазЭнерго».

Кроме того, стороны пришли к согласию о том, что для сотрудничества нет никакой необходимости в создании новых посреднических структур – так называемых СП-1 и СП-2. Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров.

По информации КМУ, НАК „Нафтогаз Украины” будет самостоятельно растамаживать и реализовывать центральноазиатский газ на территории Украины.

Еще одно решение, которое было принято сторонами сегодня: на протяжении 2008 года цена на газ для Украины не будет превышать 179,5 долларов за тысячу кубических метров.