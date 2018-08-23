На генеральной репетиции парада в Киеве показали долгожданные "Джавелины" (фото)

Во время репетиции парада самое большое оживление среди зрителей вызвала демонстрация американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

На генеральной репетиции парада ко Дню Независимости 22 августа среди другой военной техники показали полученные ВСУ этой весной американские противотанковые ракетные комплексы Javelin («Джавелин»).

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Как сообщает газета «Факты», по Крещатику прошли украинские и иностранные военные, в том числе британские, грузинские и американские.

Затем – системы залпового огня («Верба», «Смерч», «Ураган»), САУ (в том числе новая «Богдана»), «Пион», «Гиацинт»), тактический ракетный комплекс «Точка У», бронеавтомобили «Кугуар», «Козак».

Самое большое оживление среди зрителей вызвала демонстрация американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», которые были установлены на бронированных автомобилях «Варта».

Завершилась репетиция пролётом боевой авиации.